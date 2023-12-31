Игрок «Локо» рассказал, как помог попавшему под обстрел в Луганской области ребёнку

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как однажды помог ребёнку, который попал под обстрел в Луганской области.

«Последняя громкая новость обо мне: «Станислав Магкеев помог мальчику, который попал под обстрел в Луганской области». Как это было? Мы — люди. Если у кого-то есть возможность помочь другому человеку, непременно надо воспользоваться этим. Артёму Шатохину 10 лет, он из города Алчевск в Луганской области. Артём был на автобусной станции, когда ему прилетел снаряд. Осколком ему вспороло живот. Там была тяжёлая ситуация, врачи боролись за его жизнь. Нужно было помочь с реабилитацией, оплатить санаторий. Подарки ему подарили — футбольный мяч, вещи какие-то. Его маме оказали психологическую помощь.

Мы с ним теперь часто созваниваемся, на коннекте с его мамой. Об обычных вещах разговариваем. Когда ты видишь, как этот мальчик смеётся, бегает, играет со своими сверстниками, то понимаешь, что сделал какое-то хорошее дело», — приводит слова Магкеева «Комсомольская правда».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник не провёл ни одного матча за московский клуб. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата.