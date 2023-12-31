Игрок «Локо» Магкеев рассказал, почему отказался от нового контракта с клубом

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев объяснил, почему ранее отказался подписывать новый контракт с железнодорожниками. Напомним, действующее соглашении Магкеева с московским клубом действует до конца этого сезона.

«Был ли диалог с руководством клуба на тему переподписания? Диалог по продлению был ещё до травмы. «Локомотив» предложил продлить контракт на год сразу после того, как я её получил. Но я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги, поэтому отказался. Сказал: «Давайте вы будете уверены во мне, а я — в своём теле. Тогда будем что-то обсуждать». Так что все разговоры на этот счёт будут после сборов», — приводит слова Магкеева «Комсомольская правда».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник не провёл ни одного матча за московский клуб. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата.