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Оливье Жиру рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры

Оливье Жиру рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры
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Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, чем будет заниматься по окончании карьеры.

«С огромным удовольствием возвращаюсь домой, в родные горы. Очень люблю лыжи. Это будет первое, чем я займусь после окончания карьеры, сейчас профессиональным футболистам возбраняется заниматься лыжным спортом», — приводит слова Жиру Le Dauphiné Libéré.

В текущем сезоне на счету 37-летнего форварда 21 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. Жиру перешёл в «Милан» в июле 2021 года, когда его контракт с лондонским «Челси» подошёл к концу.

На данный момент «Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 36 очков в 18 матчах.

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