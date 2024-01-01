Силкин: хочу пожелать нашему спорту вернуться на все турниры, от которых нас отстранили

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин пожелал российскому спорту вернуться к международным соревнованиям в новом календарном году.

«Хочу пожелать нашему спорту вернуться на все турниры, от которых нас отстранили. И чтобы мы там себя проявили как можно лучше», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Силкин тренировал «Динамо» в период с 2011 по 2012 год. Под его руководством московская команда провела 42 матча во всех турнирах, добилась 18 побед, 11 раз сыграла вничью и ещё 13 встреч проиграла.