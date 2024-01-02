Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, но «Ньюкасл» почти сразу отыгрался

Сегодня, 1 января, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме нападающий Мохамед Салах не забил пенальти в ворота «Ньюкасл Юнайтед», а уже на 49-й минуте матча египтянин забил гол в ворота гостей с передачи Дарвина Нуньеса. При этом «сороки» долго не унывали, уже на 54-й минуте нападающий Александер Исак сравнял счёт в матче — 1:1.

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 19 матчах. «Ньюкасл Юнайтед» занимает девятую позицию в чемпионате Англии по футболу, клуб набрал 29 очков в 19 встречах.