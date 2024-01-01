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Салах не реализовал пенальти в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»

Салах не реализовал пенальти в матче «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»
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Сегодня, 1 января, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте матча нападающий команды Луис Диас забил гол, но его отменили из-за того, что форвард попал в офсайд. Через несколько минут в ворота «Ньюкасл Юнайтед» был назначен пенальти. К «точке» подошёл крайний нападающий Мохамед Салах и не сумел переиграть Мартина Дубравку.

АПЛ. Календарь

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 19 матчах. «Ньюкасл Юнайтед» занимает девятую позицию в чемпионате Англии по футболу, клуб набрал 29 очков в 19 встречах.

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