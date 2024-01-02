Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал семейные фото с празднования нового года.

Какая особенная ночь завершает особенный 2023 год. Семья – это всё», — написал Роналду в своей социальной сети, добавив к посту семейные фото.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

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