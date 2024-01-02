Салах рассказал, что сменил бутсы в перерыве после незабитого пенальти «Ньюкаслу»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

«Во время первого пенальти я растерялся, потому что вратарь пошевелился. Второй пенальти я пробил как на тренировке.

В тех бутсах, что я промахнулся, я начал тренироваться только вчера. Это не суеверие, но мне захотелось их сменить. Я сменил их и успокоился», – приводит слова Салаха BBC.

Напомним, 1 января проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 4:2.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 45 очков. В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 13 матчей.

Материалы по теме Салах отреагировал на победу «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: