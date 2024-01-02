Юрий Сёмин: очень понравилась работа Юрана в «Пари НН»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился впечатлениями от российского футбола в 2023 году. По его словам, многие футболисты значительно прогрессировали в ушедшем году, например, Константин Тюкавин и Аббос Файзуллаев. Также Сёмин отметил работу Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Есть футболисты, которые значительно прибавили в 2023 году по сравнению с прошлым, и их можно назвать открытием. Например, Тюкавин. Мне понравился Файзуллаев, он игрок новый, но перспективы у него очень хорошие. Ещё мне понравилась работа Юрана в «Пари НН», команда не очень выдающаяся, но высоко находится в турнирной таблице», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.