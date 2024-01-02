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Футболисты РПЛ встретили Новый год, фото: Баринов, Соболев, Зиньковский, Игнатов, Файзуллаев, Спартак, ЦСКА, Зенит

Как футболисты РПЛ встретили Новый год. Очень много милых фото!
Кирилл Закатченко
Как футболисты РПЛ встретили Новый год
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У кого самое колоритное фото?

До возобновления РПЛ (начало марта) ещё достаточно много времени. С другой стороны, через полторы-две недели футболисты вернутся из отпусков и начнут подготовку ко второй части сезона. Но у и игроков чемпионата России есть возможность спокойно встречать Новый год.

Как игроки РПЛ встречали 2023 год:
Как встретили Новый год звёзды РПЛ
Как встретили Новый год звёзды РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отпраздновал Новый год вместе с женой и сыном.

Александр Соболев с женой

Александр Соболев с женой

Фото: Из личного архива Александра Соболева

Александр Соболев с сыном

Александр Соболев с сыном

Фото: Из личного архива Александра Соболева

Ещё один спартаковец, Михаил Игнатов, выложил фото в кресле рядом с новогодней ёлкой. И вся эта композиция расположена под лестницей.

Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Фото: Из личного архива Михаила Игнатова

Антон Зиньковский встретил Новый год с супругой и собакой. Кстати, Антон и Камилла поженились, когда футболист ещё играл за «Крылья».

Антон Зиньковский с женой

Антон Зиньковский с женой

Фото: Из личного архива Антона Зиньковского

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте провожал 2023 год в Южной Америке.

Алексис Дуарте

Алексис Дуарте

Фото: Из личного архива Алексиса Дуарте

Армеец Аббосбек Файзуллаев — одно из открытий первой части сезона РПЛ. Новый год он встретил вместе с семьёй в ОАЭ. Именно там сейчас сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии.

Аббосбек Файзуллаев с семьёй

Аббосбек Файзуллаев с семьёй

Фото: Из личного архива Аббосбека Файзуллаева

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев встретил праздник со своей женой Еленой Радионовой.

Елена Радионова и Константин Кучаев

Елена Радионова и Константин Кучаев

Фото: Из личного архива Константина Кучаева

Антон Заболотный тоже порадовал снимком с семьёй перед новогодней ёлкой.

Антон Заболотный с семьёй

Антон Заболотный с семьёй

Фото: Из личного архива Антона Заболотного

Армеец Саша Зделар стал отцом в сентябре 2023 года. Это первый год, который он и его супруга Андреа встретили вместе с малышом, которого зовут Якша.

Саша Зделар с женой и сыном

Саша Зделар с женой и сыном

Фото: Из личного архива Саши Зделара

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос встретил 2024 год с семьёй в Бразилии.

Дуглас Сантос с семьёй

Дуглас Сантос с семьёй

Фото: Из личного архива Дугласа Сантоса

Одно из самых милых фото выложил капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов. В августе 2023-го в семье полузащитника сборной России и его супруги Кристины родился сын. Судя по снимку, у малыша всё замечательно.

Дмитрий Баринов с женой и сыном

Дмитрий Баринов с женой и сыном

Фото: Из личного архива Дмитрия Баринова

Даниил Куликов из «Локомотива» тоже выложил фотографию с женой и ребёнком.

Даниил Куликов с женой и дочкой

Даниил Куликов с женой и дочкой

Фото: Из личного архива Даниила Куликова

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