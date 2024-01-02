Как футболисты РПЛ встретили Новый год. Очень много милых фото!

До возобновления РПЛ (начало марта) ещё достаточно много времени. С другой стороны, через полторы-две недели футболисты вернутся из отпусков и начнут подготовку ко второй части сезона. Но у и игроков чемпионата России есть возможность спокойно встречать Новый год.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отпраздновал Новый год вместе с женой и сыном.
Александр Соболев с женой
Фото: Из личного архива Александра Соболева
Александр Соболев с сыном
Фото: Из личного архива Александра Соболева
Ещё один спартаковец, Михаил Игнатов, выложил фото в кресле рядом с новогодней ёлкой. И вся эта композиция расположена под лестницей.
Михаил Игнатов
Фото: Из личного архива Михаила Игнатова
Антон Зиньковский встретил Новый год с супругой и собакой. Кстати, Антон и Камилла поженились, когда футболист ещё играл за «Крылья».
Антон Зиньковский с женой
Фото: Из личного архива Антона Зиньковского
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте провожал 2023 год в Южной Америке.
Алексис Дуарте
Фото: Из личного архива Алексиса Дуарте
Армеец Аббосбек Файзуллаев — одно из открытий первой части сезона РПЛ. Новый год он встретил вместе с семьёй в ОАЭ. Именно там сейчас сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии.
Аббосбек Файзуллаев с семьёй
Фото: Из личного архива Аббосбека Файзуллаева
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев встретил праздник со своей женой Еленой Радионовой.
Елена Радионова и Константин Кучаев
Фото: Из личного архива Константина Кучаева
Антон Заболотный тоже порадовал снимком с семьёй перед новогодней ёлкой.
Антон Заболотный с семьёй
Фото: Из личного архива Антона Заболотного
Армеец Саша Зделар стал отцом в сентябре 2023 года. Это первый год, который он и его супруга Андреа встретили вместе с малышом, которого зовут Якша.
Саша Зделар с женой и сыном
Фото: Из личного архива Саши Зделара
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос встретил 2024 год с семьёй в Бразилии.
Дуглас Сантос с семьёй
Фото: Из личного архива Дугласа Сантоса
Одно из самых милых фото выложил капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов. В августе 2023-го в семье полузащитника сборной России и его супруги Кристины родился сын. Судя по снимку, у малыша всё замечательно.
Дмитрий Баринов с женой и сыном
Фото: Из личного архива Дмитрия Баринова
Даниил Куликов из «Локомотива» тоже выложил фотографию с женой и ребёнком.
Даниил Куликов с женой и дочкой
Фото: Из личного архива Даниила Куликова