Как футболисты РПЛ встретили Новый год. Очень много милых фото!

До возобновления РПЛ (начало марта) ещё достаточно много времени. С другой стороны, через полторы-две недели футболисты вернутся из отпусков и начнут подготовку ко второй части сезона. Но у и игроков чемпионата России есть возможность спокойно встречать Новый год.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отпраздновал Новый год вместе с женой и сыном.

Александр Соболев с женой Фото: Из личного архива Александра Соболева

Александр Соболев с сыном Фото: Из личного архива Александра Соболева

Ещё один спартаковец, Михаил Игнатов, выложил фото в кресле рядом с новогодней ёлкой. И вся эта композиция расположена под лестницей.

Михаил Игнатов Фото: Из личного архива Михаила Игнатова

Антон Зиньковский встретил Новый год с супругой и собакой. Кстати, Антон и Камилла поженились, когда футболист ещё играл за «Крылья».

Антон Зиньковский с женой Фото: Из личного архива Антона Зиньковского

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте провожал 2023 год в Южной Америке.

Алексис Дуарте Фото: Из личного архива Алексиса Дуарте

Армеец Аббосбек Файзуллаев — одно из открытий первой части сезона РПЛ. Новый год он встретил вместе с семьёй в ОАЭ. Именно там сейчас сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии.

Аббосбек Файзуллаев с семьёй Фото: Из личного архива Аббосбека Файзуллаева

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев встретил праздник со своей женой Еленой Радионовой.

Елена Радионова и Константин Кучаев Фото: Из личного архива Константина Кучаева

Антон Заболотный тоже порадовал снимком с семьёй перед новогодней ёлкой.

Антон Заболотный с семьёй Фото: Из личного архива Антона Заболотного

Армеец Саша Зделар стал отцом в сентябре 2023 года. Это первый год, который он и его супруга Андреа встретили вместе с малышом, которого зовут Якша.

Саша Зделар с женой и сыном Фото: Из личного архива Саши Зделара

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос встретил 2024 год с семьёй в Бразилии.

Дуглас Сантос с семьёй Фото: Из личного архива Дугласа Сантоса

Одно из самых милых фото выложил капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов. В августе 2023-го в семье полузащитника сборной России и его супруги Кристины родился сын. Судя по снимку, у малыша всё замечательно.

Дмитрий Баринов с женой и сыном Фото: Из личного архива Дмитрия Баринова

Даниил Куликов из «Локомотива» тоже выложил фотографию с женой и ребёнком.