Ивич объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мыслями о лидерстве южан в Российской Премьер-Лиге.

«Мы первые после 18 туров, так как просто заслуживаем этого. Я всегда говорю, что причина в моих футболистах. Игроки всегда стараются и заслуживают этого первого места. Но не стоит прохлаждаться, так как до конца сезона ещё много матчей. Никто не знает, как будет развиваться чемпионат России. Наша команда ни разу не выигрывала чемпионат России. Но я не утомляю свой мозг этими рассуждениями. День за днём, игра за игрой мы все вместе движемся только вперёд», — приводит слова Ивича Ertsports.gr.

Напомним, «Краснодар» за 18 туров Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице. Отметим, что ранее «быки» никогда не выигрывали золотые медали чемпионата страны.