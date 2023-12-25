Зарема Салихова: весной 2021-го Ивич был третьим на пост тренера «Спартака» в моём списке

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что нынешний тренер «Краснодара» Владимир Ивич был третьим номером в её списке на пост тренера красно-белых в 2021 году, когда Салихова ещё была в «Спартаке».

«Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года? Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моём списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.