Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема» — Mirror

Легендарный футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема». Об этом сообщает издание Mirror.

Отметим, что «Бирмингем» ещё не объявлял официально об отставке английского специалиста с поста главного тренера команды.

Уэйн Руни возглавил «Бирмингем» в октябре 2023 года. При нём английский клуб провёл 15 матчей. В них синие одержали две победы, потерпели девять поражений и четыре раза сыграли вничью.

Напомним, в настоящий момент времени «Бирмингем» располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Вчера подопечные Уэйна Руни в гостях потерпели разгромное поражение от «Лидса» со счётом 0:3. При этом на протяжении пяти официальных матчей подряд синие не могут выиграть.