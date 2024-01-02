Уэйн Руни прокомментировал свою отставку из «Бирмингема»

Легенда английского футбола Уэйн Руни высказался о своём уходе из «Бирмингема».

«Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность руководить „Бирмингемом“ и за поддержку, которую все они оказывали мне в течение моего короткого периода работы в клубе. Футбол — это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть. Однако время — самый ценный товар, необходимый тренеру. Я не думаю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть изменения. Лично мне потребуется некоторое время, чтобы преодолеть эту неудачу. Теперь я планирую провести некоторое время со своей семьёй, готовясь к следующей возможности на моём пути в качестве тренера», – приводит слова Руни журналист Бен Джейкобс в своих социальных сетях.

Сегодня стало известно о том, что Уэйн Руни был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема». Он возглавлял клуб из Англии с октября 2023 года.