Серхио Регилон может перейти в «Боруссию» на правах аренды

«Боруссия» Дортмунд» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает Sunday Mirror.

На данный момент 27-летний испанец находится в аренде у «Манчестере Юнайтед», но в контракте прописана возможность досрочного расторжения контракта в январе. Если «дьяволы» откажутся от игрока, то Регилон будет вести переговоры со «Боруссией».

Регилон перешёл в «Тоттенхэм» из «Реала» Мадрид в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 10 млн.

В нынешнем сезоне Регилон сыграл 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

После 15 туров «Боруссия» занимает 5-е место в Бундеслиге 26 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (39 очков).