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«Реал» разработал новый план по подписанию Килиана Мбаппе

«Реал» разработал новый план по подписанию Килиана Мбаппе
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Руководство мадридского «Реала» разработало новый план по осуществлению перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных». Об этом сообщает французское издание L’Équipe.

По информации источника, в ближайшее время мадридский клуб приступит к реализации пунктов из этого плана, однако подробности новой стратегии «Реала» не раскрываются.

Напомним, начиная с 1 января текущего года Мбаппе может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента. Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

Завтра, 3 января, в матче 19-го тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Мальоркой». Игра начнётся в 21:15.

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 21:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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