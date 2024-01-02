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Ангола из-за «семейных причин» исключила игрока после отказа приезжать в сборную

Нападающий сборной Анголы Мбала Н'Зола исключён из заявки национальной команды на Кубок африканских наций из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба сборной Анголы в соцсетях. Ранее футболист «Фиорентины» отказался приезжать в команду.

«По вполне понятным семейным причинам нападающий Мбала Н'Зола был освобождён от вызова в сборную Анголы. Игрок «Фиорентины» будет заменён нападающим «Атлетико Петролеос» Дейви Мигелем», — сказано в заявлении сборной Анголы.

Ранее сообщалось, что форварда может дисквалифицировать ФИФА, если он не предоставит обоснование причины, по которой не может оказаться в расположении сборной на этом почётном турнире.

Кубок африканских наций пройдёт с 13 января по февраль 2024 года. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала.