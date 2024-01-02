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Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона

Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим футболистом французской команды по итогам первой части сезона. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Головин победил в голосовании болельщиков, набрав 76% голосов. Главными конкурентами хавбека были нападающие французского клуба — Виссам Бен-Йеддер (15%) и Такуми Минамино (3%).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне хавбек провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее Головин попал в сборную лучших футболистов чемпионата Франции по версии авторитетного издания L'Equipe.

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