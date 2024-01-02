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Александр Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe

Александр Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оказался в сборной лучших футболистов чемпионата Франции в 2023 году по версии L'Equipe.

Полный состав лучших игроков минувшего года по версии престижного портала выглядит следующим образом:

  • Брис Самба («Ланс»);
  • Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  • Жан-Клер Тодибо («Ницца»);
  • Кевин Дансо («Ланс»);
  • Каю Энрике («Монако»);
  • Усман Дембеле («ПСЖ»);
  • Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
  • Юссуф Фофана («Монако»);
  • Александр Головин («Монако»);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  • Луа Опенда («Ланс»).

Отметим, что Опенда летом 2023 года перешёл в немецкий «Лейпциг».

Напомним, Александр Головин в текущем розыгрыше чемпионата Франции по футболу принял участие в 15 матчах. Ему удалось записать на свой счёт пять забитых мячей и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение российского игрока с «Монако» рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в € 30 млн.

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