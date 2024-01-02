Александр Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оказался в сборной лучших футболистов чемпионата Франции в 2023 году по версии L'Equipe.
Полный состав лучших игроков минувшего года по версии престижного портала выглядит следующим образом:
- Брис Самба («Ланс»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Жан-Клер Тодибо («Ницца»);
- Кевин Дансо («Ланс»);
- Каю Энрике («Монако»);
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- Юссуф Фофана («Монако»);
- Александр Головин («Монако»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Луа Опенда («Ланс»).
Отметим, что Опенда летом 2023 года перешёл в немецкий «Лейпциг».
Напомним, Александр Головин в текущем розыгрыше чемпионата Франции по футболу принял участие в 15 матчах. Ему удалось записать на свой счёт пять забитых мячей и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение российского игрока с «Монако» рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в € 30 млн.