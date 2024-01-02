Футболисты «Челси» Чилуэлл и Чуквуэмека вернулись к тренировкам с командой

Защитник Бенджамин Чилуэлл и полузащитник Карни Чуквуэмека вернулись к тренировкам с основной группой футболистов «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, Чилуэлл не появлялся на поле с конца сентября из-за травмы бедра. Чуквуэмека получил повреждение немного раньше — в конце августа. Тогда полузащитник травмировал колено.

Чилуэлл и Чуквуэмека вернулись к тренировкам с «Челси» Фото: ФК «Челси»

В текущем сезоне Чилуэлл провёл за лондонцев лишь семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Чуквуэмека, в свою очередь, принял участие лишь в двух матчах АПЛ, поразив ворота «Вест Хэма» (1:3) во 2-м туре.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 28 очков после 20 туров. В следующем матче турнира «синие» в родных стенах сразятся с «Фулхэмом».