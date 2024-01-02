«Наполи» до сих пор не договорился с Зелиньским о продлении, «Интер» проявляет интерес

«Наполи» не может достигнуть договорённости о продлении контракта с полузащитником Пётром Зелиньским. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, если стороны не сумеют договориться в ближайшее время, игрок примет предложение от «Интера». Миланский клуб предлагает хавбеку контракт до конца сезона-2026/2027 с ежегодной зарплатой в размере € 4,5 млн. «Интер» будет иметь возможность автоматического продления соглашения до 2028 года при выполнении определённых условий.

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «партенопейцев» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Интера» к полузащитнику сборной Канады Тажону Бушанану.