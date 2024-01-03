«Вест Хэм» и «Брайтон» не выявили победителя в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Команды не сумели отметиться голами и сыграли вничью — 0:0.

«Вест Хэм» нанёс лишь два удара в створ ворот «Брайтона». В то же время «чайки» смогли точно пробить шесть раз. «Брайтон» наиграл на 1,48 по xG. «Молотобойцы» по данному показателю набрали лишь 0,61.

На данный момент «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Молотобойцы» набрали 34 очка после 20 туров. «Брайтон», в свою очередь, располагается на седьмой строчке. Подопечные Роберто Де Дзерби имеют в своём активе 31 очко.