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«Вест Хэм» и «Брайтон» не выявили победителя в матче 20-го тура АПЛ

«Вест Хэм» и «Брайтон» не выявили победителя в матче 20-го тура АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Команды не сумели отметиться голами и сыграли вничью — 0:0.

«Вест Хэм» нанёс лишь два удара в створ ворот «Брайтона». В то же время «чайки» смогли точно пробить шесть раз. «Брайтон» наиграл на 1,48 по xG. «Молотобойцы» по данному показателю набрали лишь 0,61.

На данный момент «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Молотобойцы» набрали 34 очка после 20 туров. «Брайтон», в свою очередь, располагается на седьмой строчке. Подопечные Роберто Де Дзерби имеют в своём активе 31 очко.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
02 января 2024, вторник. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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