Бонуччи похвалил Гарри Магуайра за то, что он вернул себе место в «Манчестер Юнайтед»

Защитник немецкого «Унион Берлин» Леонардо Бонуччи похвалил игрока «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за то, что он вернул себе место в команде.

«Для меня Гарри является примером. После всех выпадов, которые он получил, он все ещё играет за «Манчестер Юнайтед» и является важным игроком для сборной Англии. Это показатель его умственной силы.

Магуайр — крепкий и жёсткий защитник. Его проблема в том, что ему заплатили бесконечную сумму денег, когда он присоединился к «красным дьяволам». Но только из-за этого он не может время от времени ошибаться?

Он показал, что он морально крепок, обладает лидерскими качествами, индивидуальностью и интеллектом, выходящим за пределы нормы», — приводит слова Бонуччи The Sun.

Магуайр в нынешнем сезоне сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей.