«Тоттенхэм» уверен в подписании Раду Дрэгушина

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин, скорее всего, станет игроком «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в первые два дня января стороны существенно продвинулись в переговорах. Клубы сошлись в стоимости румынского футболиста. «Тоттенхэму» придётся заплатить около € 30 млн. Отмечается, что сам 21-летний защитник заинтересован в переходе в клуб из АПЛ.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» продлил контракт с одним из полузащитников команды.