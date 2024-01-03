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«Тоттенхэм» продлил контракт с одним из полузащитников

«Тоттенхэм» продлил контракт с одним из полузащитников
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«Тоттенхэм» официально договорился о продлении сотрудничества с 21-летним полузащитником команды Папе Сарром. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Фото: ФК «Тоттэнхэм»

Сенегальский футболист поставил свою подпись под контрактом сроком до конца сезона-2029/2030. Предыдущее соглашение между Сарром и «Тоттенхэмом» было рассчитано до июня 2026 года. Сообщается, что на сделку повлиял главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу, который видит в молодом хавбеке одного из ключевых игроков команды на ближайшее будущее.

Сарр выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «шпор» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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