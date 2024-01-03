Тренер «Хетафе» — об удалении Гринвуда: он не пытался оскорбить судью

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал инцидент с участием игрока своей команды Мэйсона Гринвуда, который получил прямую красную карточку за оскорбление судьи в матче с «Райо Вальекано» (0:2).

«Гринвуд не говорит по-испански. Он не пытался оскорбить судью. На парне много фолили, и он таким образом высказал своё негодование происходящим. Это не оскорбление», – приводит слова Бордаласа AS.

Отметим, что главный арбитр матча Фигероа Васкес, удаливший Гринвуда за прямую красную карточку на 50-й минуте, истолковал в протоколе, что англичанин произносил оскорбления на английском в его адрес.

Теперь «Хетафе» попытается подать апелляцию в Комитет по соревнованиям за отказ в переводе из-за языкового барьера. Гринвуду грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации.

Напомним, что «Хетафе» доигрывал матч вдевятером, так как на 40-й минуте после получения двух жёлтых карточек поле покинул Хуанми Латаса. Также на 70-й минуте сразу после замены красную карточку получил разъярённый судейскими решениями правый защитник «Хетафе» Дамиан Суарес.