«Манчестер Юнайтед» может зимой подписать полузащитника «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Аталанты» Эдерсоном, сообщает Goal.

По информации источника, «дьяволы» ещё не начали вести переговоры по переходу 24-летнего бразильца, а только собирает данные о футболисте. Однако клуб рассматривает вариант с отправлением предложения во время зимнего трансферного окна.

Эдерсон перешёл в «Аталанту» из «Салернитаны» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 21,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.

В нынешнем сезоне Эдерсон сыграл 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в АПЛ с 31 очков. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).

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