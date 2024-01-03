Тренер «Сосьедада» — о ничьей после выхода Захаряна: кто заслужил победу, так это мы

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал домашнюю ничью с «Алавесом» (1:1) в матче 19 тура испанской Ла Лиги.

«Думаю, что во втором тайме, даже имея на одного игрока меньше, мы были лучше соперника. Наши моменты были гораздо конкретнее. Единственное, что было у них при игре в большинстве — это пенальти, в то время как у нас было несколько голевых ситуаций. Если кто-то и заслуживал победы, так это мы», — приводит слова Альгуасиля пресс-служба «Реала Сосьедад».

Матч 19 тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Алавес» завершился вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте при счёте 0:0 баски остались в меньшинстве после удаления вратаря за игру рукой вне штрафной площади. На 76-й минуте гости открыли счёт точным ударом Луиса Риохи с пенальти. На 90+6-й минуте Мартин Субименди забил ответный гол — это произошло через три минуты после выхода на замену 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна.