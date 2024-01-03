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У «Зенита» появился конкурент в борьбе за подписание защитника «Флуминенсе» Нино

У «Зенита» появился конкурент в борьбе за подписание защитника «Флуминенсе» Нино
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Защитником «Флуминенсе» Нино, которого хочет подписать «Зенит», интересуется «Реал Бетис», сообщает Globo.

По информации источника, испанский клуб пока так и не отправил руководству «Флуминенсе» официальное предложение по 26-летнему бразильцу. «Зенит» на данный момент — явный фаворит в подписании футболиста.

Ранее бразильский защитник не хотел переезжать в Россию, но изменил своё мнение после того, как петербуржцы серьёзно увеличили предложение по зарплате. По информации «Чемпионата», Нино будет получать в «Зените» € 2 млн.

Нино перешёл во «Флуминенсе» из «Крисиума» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает Нино в € 11 млн.

В сезоне-2023 Нино сыграл 55 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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