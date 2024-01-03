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Фабрицио Романо: «Зенит» близок к подписанию защитника «Флуминенсе» Нино

Фабрицио Романо: «Зенит» близок к подписанию защитника «Флуминенсе» Нино
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Защитник «Флуминенсе» Нино может покинуть бразильский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, петербургский «Зенит» близок к подписанию бразильского футболиста за сумму в € 5 млн. Отмечается, что Нино в декабре мог продолжить карьеру в английском клубе «Ноттингем Форест».

Напомним, первым об интересе «Зенита» к 26-летнему Нино сообщил «Чемпионат».

В прошлом сезоне бразильский футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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