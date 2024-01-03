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Симеоне: есть все основания надеяться, что «Жирона» станет чемпионом Испании

Симеоне: есть все основания надеяться, что «Жирона» станет чемпионом Испании
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о сопернике своей команды по предстоящему выездному матчу 19-го тура испанской Ла Лиги — «Жироне».

«Жирона» проводит необычный сезон, и есть все основания надеяться, что она станет чемпионом. Тренер с очень чёткими идеями, и теперь у него есть команда с отличной идеей, в которой много эффективных игроков в атаке. Они сильны. Они стремятся к максимуму, отличная команда — молодость, свежесть со скамейки запасных», — приводит слова Симеоне Marca.

«Жирона» в 18 стартовых турах чемпионата Испании набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидирующему «Реалу» только по результатам личной встречи. 3 января мадридский «Атлетико» сыграет против команды из одноимённого каталонского городка на выезде.

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