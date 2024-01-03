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Юрий Сёмин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году

Юрий Сёмин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году
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Бывший тренер «Локомотива», «Мордовии» и сборной России Юрий Сёмин назвал самый запоминающийся матч в ушедшем 2023 году.

«Самый запоминающийся матч в 2023 году? Мне понравилась игра в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром», которая закончилась со счётом 1:1», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона лидирующую позицию в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», московское «Динамо» — третье. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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