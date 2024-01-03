Евгений Алдонин: пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин признался, что пока не скучает по российскому футболу, ушедшему на паузу. Экс-хавбек армейцев следит за английским первенством.

«Пока ещё не пришло время скучать по российскому футболу. Сейчас интересуюсь результатами в АПЛ. Там особенно интересна борьба «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити». Клубный чемпионат мира — последнее, что я смотрел», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 20 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Астон Вилла» (42 очка). Третий — «Манчестер Сити» (40 очков), однако «горожане» провели на одну игру меньше.