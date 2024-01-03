Артём Ребров пожелал болельщикам ходить на стадионы в 2024 году

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров пожелал болельщикам ходить на стадионы в наступившем 2024 году.

«Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации. Вижу, что клубы стараются придумать активности для болельщиков. На трибунах нужны люди, чтобы они поддерживали свои команды и заполняли стадионы», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, московский «Спартак» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля записали в свой актив 30 очков. Отметим, что в 2023 году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде. Игра состоится 2 марта.