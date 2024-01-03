«Вест Хэму» интересен капитан «Вулверхэмптона» Макс Килман

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 26-летнего футболиста «Вулверхэмптона» Макса Килмана. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «молотобойцы» давно интересуются Килманом, и ещё летом появились первые слухи о том, что английский защитник может быть продан за € 46 млн. Однако в августе 26-летний футболист продлил контракт с «Вулверхэмптоном» и остался в клубе, за который он выступает с 2018 года. Ранее в своей карьере Килман играл за такие команды, как «Мейденхед Юнайтед», «Марлоу» и «Уэллинг Юнайтед».

В нынешнем сезоне Макс провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 35 млн.