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«Эвертон» может предложить Джесси Лингарду контракт до конца сезона-2023/2024

«Эвертон» может предложить Джесси Лингарду контракт до конца сезона-2023/2024
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«Эвертон» рассматривает возможность приглашения бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» Джесси Лингарда, который с лета прошлого года находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает talkSPORT.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Лингард может продолжить карьеру во Франции. Тогда пресса писала, что в услугах опытного футболиста заинтересован «Лилль». Последним клубом Джесси был «Ноттингем Форест», который он покинул летом 2023 года. Осенью Лингард некоторое время тренировался под руководством Стивена Джеррарда в саудовском «Аль-Иттифаке», однако стороны не стали заключать полноценный контракт.

«Эвертон» после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на 17-м месте турнирной таблицы, имея в своём активе 16 набранных очков. Ранее «ирисок» лишили 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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