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Фёдор Чалов рассказал, в чём он стал лучше за 2023 год

Фёдор Чалов рассказал, в чём он стал лучше за 2023 год
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Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, какие изменения произошли в нём за 2023 год. По мнению форварда, он прибавил в индивидуальных особенностях, стал смелее брать игру на себя и проявлять инициативу. Чалов считает, что стал сильнее за прошедший календарный год.

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист», — сказал Фёдор Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас» в 2023 году. На счету Чалова 17 забитых мячей и семь результативных передач за минувший календарный год.

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