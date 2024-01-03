Фёдор Чалов рассказал, в чём он стал лучше за 2023 год

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, какие изменения произошли в нём за 2023 год. По мнению форварда, он прибавил в индивидуальных особенностях, стал смелее брать игру на себя и проявлять инициативу. Чалов считает, что стал сильнее за прошедший календарный год.

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист», — сказал Фёдор Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас» в 2023 году. На счету Чалова 17 забитых мячей и семь результативных передач за минувший календарный год.