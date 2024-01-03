Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс отозван из аренды в «Абердине»

Английский защитник Рис Уильямс досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в шотландском «Абердине». Об этом сообщил официальный сайт «Ливерпуля».

«22-летний защитник вернулся в «Ливерпуль» после пребывания в команде шотландской Премьер-лиги.

Уильямс, который перешёл в состав академии «красных» на уровне U10, на сегодняшний день сыграл 19 матчей за команду Юргена Клоппа, а также провёл время в аренде в «Киддерминстер Харриерс», «Суонси Сити» и «Блэкпуле», — написано в заявлении «Ливерпуля».

Рис Уильямс дебютировал за «Ливерпуль» 24 сентября 2020 года в матче Кубка английской лиги с «Линкольн Сити», выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут. Защитник был заигран за юношеские и молодёжную сборные Англии.