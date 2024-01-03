Экс-тренер «Зенита» Луческу: Украина — моя вторая родина? У меня она только одна

Бывший главный тренер «Шахтёра» и киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос, считает ли Украину своей второй родиной. Напомним, на посту главного тренера «горняков» румынский специалист работал 12 лет, а столичный клуб с Украины он возглавлял на протяжении трёх лет.

«Украина, где я проработал 15 лет, — моя вторая родина? Родина только одна, и для меня это Румыния. Но большую часть своей карьеры я прожил на Украине. И я брал неизвестных 17-летних игроков, которые сейчас являются главными героями европейских топ-чемпионатов. Учтите, что на протяжении многих лет сборная Бразилии регулярно вызывала Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, Марлоса, Фреда», — приводит слова Луческу BSO.