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«Моя жена боялась переезжать в Киев». Луческу раскрыл причины ухода из «Динамо»

«Моя жена боялась переезжать в Киев». Луческу раскрыл причины ухода из «Динамо»
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу раскрыл подробности своего ухода из украинского клуба. Также румынский специалист заявил, что ещё не завершил тренерскую карьеру.

«Правда ли, что я вернусь к тренерской работе? Это правда, что я не вышел на пенсию. Я ушёл из «Динамо», потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев. А мне не нравилось оставлять её дома одну, и я переживал за себя.

Я хотел остаться в Киеве до конца, но атмосфера в городе стала очень тяжёлой. Сейчас ситуация [с боевыми действиями] становится всё сложнее. Я пробыл в таких условиях три года, построил команду «Динамо», в которой было очень много воспитанников из академии.

Возглавлю ли я «Бешикташ» в Турции? Я оцениваю все варианты», — приводит слова Луческу BSO.

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