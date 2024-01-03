«Моя жена боялась переезжать в Киев». Луческу раскрыл причины ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу раскрыл подробности своего ухода из украинского клуба. Также румынский специалист заявил, что ещё не завершил тренерскую карьеру.

«Правда ли, что я вернусь к тренерской работе? Это правда, что я не вышел на пенсию. Я ушёл из «Динамо», потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев. А мне не нравилось оставлять её дома одну, и я переживал за себя.

Я хотел остаться в Киеве до конца, но атмосфера в городе стала очень тяжёлой. Сейчас ситуация [с боевыми действиями] становится всё сложнее. Я пробыл в таких условиях три года, построил команду «Динамо», в которой было очень много воспитанников из академии.

Возглавлю ли я «Бешикташ» в Турции? Я оцениваю все варианты», — приводит слова Луческу BSO.