Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо успешно перенёс операцию на пояснице, которую он повредил в начале декабря 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Игрок первой команды Маркос Алонсо успешно перенёс операцию по лечению проблем с поясницей. Процедура была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением медицинских служб клуба в спортивной клинике Бордо-Мериньяк. Игрок выбыл, и от его восстановления будет зависеть готовность к игре.

Левый защитник провёл семь матчей в этом сезоне, четыре из которых в стартовом составе, сыграв в общей сложности 301 минуту. В качестве игрока «Барселоны» он провёл в общей сложности 44 матча, забив три гола», — написано в заявлении испанского клуба.

Ранее сообщалось, что реабилитация испанского защитника после травмы может продлиться до марта 2024 года.

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