«Барселона» сыграла больше всех матчей на ноль в 2023 году

Испанская «Барселона» закончила 2023 календарный год в качестве лидера по количеству матчей на ноль среди команд топ-5 лиг, сообщает Squawka. Каталонцы 22 раза сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Второе место в рейтинге занял миланский «Интер», у которого было 22 матча на ноль. На третьем месте расположился туринский «Ювентус» с 20 матчами без пропущенных голов.

Лучшие команды топ-5 лиг по количеству матчей на ноль:

1. «Барселона» — 22 матча.

2. «Интер» — 21 матч.

3. «Ювентус» — 20 матчей.

4-5. «Ницца» — 19 матчей.

4-5. «Реал» — 19 матчей.

6. «Лацио» — 18 матчей.

7-8-9. «Ливерпуль» — 17 матчей.

7-8-9. «Реал Сосьедад» — 17 матчей.

7-8-9. «Наполи» — 17 матчей.

10-11. «Манчестер Юнайтед» — 16 матчей.

10-11. «Торино» — 16 матчей.