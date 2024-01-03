«Вест Хэм» сыграл дома 0:0 в АПЛ впервые с сентября 2018 года

Сегодня, 3 января, завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Итоговый результат — 0:0. Таким образом, прервалась домашняя серия «Вест Хэма» из 101 матча без нулевых ничьих. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Ранее «Вест Хэм» дома сыграл вничью со счётом 0:0 в матче английской Премьер-лиги с «Челси» в сентябре 2018 года.

«Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 20 матчей. «Брайтон» находится на седьмой строчке, заработав 31 очко. Лидирует «Ливерпуль» (45).