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Переход Филлипса в «Ньюкасл» находится под угрозой срыва из-за требований «Ман Сити»

Аренда полузащитника «Манчестер Сити» Калвин Филлипс в «Ньюкасл Юнайтед» может сорваться из-за требований «горожан». Об этом сообщил talkSPORT.

По информации источника, «Манчестер Сити» рассчитывает получить около € 5,8 млн в качестве комиссии по аренде, а также включить опцию выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» ускорило переговоры в связи с большим количеством претендентов на подписание 28-летнего футболиста. В услугах англичанина заинтересованы «Ювентус», «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Калвин Филлипс провёл четыре матча. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.