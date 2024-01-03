Игрок «Ниццы» приговорён к восьми месяцам тюрьмы за призыв к «чёрному дню для евреев»

Алжирский защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, привлечённый к ответственности за распространение видео с призывом к «чёрному дню евреев», был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения за разжигание ненависти. Об этом сообщил l'Equipe.

Кроме этого, он также должен будет заплатить штраф в размере € 45 тыс.

Напомним, 14 октября 2023 года Аталь опубликовал видео с призывом устроить «чёрный день для евреев». Позже он удалил сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, «Ницца» отстранила его от тренировок и игр за клуб.

Кроме того Юсеф получил семиматчевую дисквалификацию от Дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции. В ноябре игрока арестовала полиция.

27-летний Аталь был вызван в сборную Алжира на Кубок африканских наций, который стартует на следующей неделе в Кот-д'Ивуаре.