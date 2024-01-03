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Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил второй гол в чемпионате Греции

Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил второй гол в чемпионате Греции
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Российский футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды в составе «Ариса», отличился вторым забитым мячом в чемпионате Греции.

Греция - Суперлига . 16-й тур
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Астерас
Триполи
2-й тайм
3 : 2
Арис
Салоники
0:1 Морон – 8'     0:2 Сулейманов – 14'     1:2 Miritello – 45+2'     2:2 Miritello – 52'     3:2 Мунафо – 61'    

В эти минуты в Триполи проходит матч 16-го тура чемпионата Греции по футболу. В рамках него местный футбольный клуб «Астерас» встречается с «Арисом». На момент написания новости гости ведут со счётом 2:0.

Отметим, что второй гол в составе «Ариса» забил Магомед-Шапи Сулейманов. Он отличился на 14-й минуте, удвоив преимущество своей команды.

Напомним, Магомед-Шапи Сулейманов является игроком «Ариса» с сентября 2023 года. Клуб из Греции арендовал полузащитника «Краснодара» до июня 2024 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Греции. Ему удалось записать на свой счёт два гола и три ассиста.

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