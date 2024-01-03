Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил второй гол в чемпионате Греции

Российский футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды в составе «Ариса», отличился вторым забитым мячом в чемпионате Греции.
В эти минуты в Триполи проходит матч 16-го тура чемпионата Греции по футболу. В рамках него местный футбольный клуб «Астерас» встречается с «Арисом». На момент написания новости гости ведут со счётом 2:0.
Отметим, что второй гол в составе «Ариса» забил Магомед-Шапи Сулейманов. Он отличился на 14-й минуте, удвоив преимущество своей команды.
Напомним, Магомед-Шапи Сулейманов является игроком «Ариса» с сентября 2023 года. Клуб из Греции арендовал полузащитника «Краснодара» до июня 2024 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Греции. Ему удалось записать на свой счёт два гола и три ассиста.
- 3 января 2024
-
18:38
-
18:15
-
17:55
-
17:42
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:13
-
17:00
-
17:00
-
16:58
-
16:48
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:09
-
16:06
-
16:01
-
15:47
-
15:27
-
15:25
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:47
-
14:34
-
14:30
-
14:28
-
14:22
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:54