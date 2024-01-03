Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил второй гол в чемпионате Греции

Российский футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды в составе «Ариса», отличился вторым забитым мячом в чемпионате Греции.

В эти минуты в Триполи проходит матч 16-го тура чемпионата Греции по футболу. В рамках него местный футбольный клуб «Астерас» встречается с «Арисом». На момент написания новости гости ведут со счётом 2:0.

Отметим, что второй гол в составе «Ариса» забил Магомед-Шапи Сулейманов. Он отличился на 14-й минуте, удвоив преимущество своей команды.

Напомним, Магомед-Шапи Сулейманов является игроком «Ариса» с сентября 2023 года. Клуб из Греции арендовал полузащитника «Краснодара» до июня 2024 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Греции. Ему удалось записать на свой счёт два гола и три ассиста.