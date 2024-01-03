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Раскрыты причины сомнений Артура в переходе в «Зенит»

Раскрыты причины сомнений Артура в переходе в «Зенит»
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Нападающий «Палмейраса» Артур сомневается по поводу перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, «Палмейрас» и «Зенит» всё ещё ведут переговоры по трансферу Артура, однако будущее нападающего остаётся неопределённым. Бразилец не уверен, что переход в санкт-петербургский клуб положительным образом скажется на его карьере. Отмечается, что Артур сомневается в переезде в Россию из-за климата и того, что его семья будет далеко.

Напомним, Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне бразильский форвард провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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