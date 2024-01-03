Экс-футболист «Спартака» Бояринцев: хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о том, какой клуб, по его мнению, в нынешнем сезоне станет победителем Российской Премьер-Лиги. Он хочет, чтобы чемпионат страны в 2024 году выиграл «Краснодар».

«Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ? Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Они всё-таки заслужили чемпионство за ту работу, которую проделал Галицкий и его команда», – приводит слова Дениса Бояринцева издание Metaratings.

Напомним, в настоящий момент времени «Краснодар» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Владимира Ивича имеют в собственном активе 38 очков. На второй позиции с 36 очками идёт «Зенит».