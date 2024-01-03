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«Интер» близок к подписанию Зелиньского на правах свободного агента

«Интер» близок к подписанию Зелиньского на правах свободного агента
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Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелиньски находится в шаге от перехода в «Интер» в качестве свободного агента. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «партенопейцы» не сумели вовремя согласовать контракт с 29-летним хавбеком и его представителями. Ситуацией воспользовался «Интер», предложив Зелиньскому трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 4,5 млн за сезон. Отмечается, что «Наполи» ещё может исправить ситуацию, заинтересовав поляка улучшенными условиями.

Зелиньски находится в «Наполи» на протяжении семи лет (с 2016 года). В текущем сезоне хавбек появлялся на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «партенопейцами» рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее стало известно о переходе ещё одного центрального полузащитника «Наполи» в «РБ Лейпциг».

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