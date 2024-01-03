«ПСЖ» — «Тулуза»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Франции

Сегодня, 3 января, состоится матч за Суперкубок Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Тулуза». Команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Л. Эрнандес, Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Витинья, Баркола, Дембеле, Мбаппе.

«Тулуза»: Ресте, Мависса Элеби, Кошта, Николайсен, Суасо, Спирингс, Хелаберт Пинья, Кассерес, Магри, Дённум, Даллинга.

В последний раз сегодняшние соперники встречались 19 августа 2023 года в матче 2-го тура Лиги 1. Тогда игра окончилась ничейным исходом — 1:1.

На данный момент парижане находятся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков за 17 туров. «Тулуза» располагается на 16-й позиции, у команды 14 очков.